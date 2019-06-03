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Умер заключенный из прославившейся банкетом российской колонии 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: 57.fsin.su
В Орловской области скончался заключенный исправительной колонии №2 города Ливны, в которой осужденные устроили праздничный банкет на Пасху. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Отмечается, что 48-летний мужчина умер 30 мая в реанимационном отделении Ливенской центральной районной больницы. Его госпитализировали 28 мая с заболеванием желудочно-кишечного тракта. СКР проводит доследственную проверку инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.
Ранее в июне в сети появилось видео с банкетом, который устроил для содержащихся в колонии заключенных вор в законе Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) по случаю Пасхи. Перед пиршеством один из заключенных поздравил остальных с праздником от имени Арсена Ереванского и «положенца Ромы Шамана» и проскандировал «Жизнь ворам!». После торжественной речи арестанты направляются к столам, на которых уже стоят еда и напитки.
Позднее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что начальника орловской колонии и его заместителя уволят после скандала. Также, по его словам, ведомству предстоит выяснить, был ли в курсе происходящего начальник территориального управления ФСИН.
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Комментарии
Происшествия , Валерий Максименко , СКР , ФСИН , Орловская Область
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