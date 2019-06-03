«Счастливого плавания, мразь!»: акуле отрезали хвост ради забавы

Зрелище расправы двух членов экипажа рыболовецкого судна над пойманной акулой возмутило не только защитников животных, но и рыбаков.

На видеозаписи , опубликованной исландкой Кристель Ир-Йоханссен в Facebook, можно увидеть, как двое рыбаков на борту отрубают попавшейся им гренландской акуле хвостовой плавник. Затем рыбу отпускают обратно за борт, провожая ее криками «Счастливого плавания, мразь!».

Вокруг раненой акулы собираются морские птицы-падальщики.

Ир-Йохансен призвала друзей в Facebook «распространить запись так быстро, как только возможно», чтобы мучители редкой акулы не остались безнаказанными.

Видео быстро распространилось по Сети и вызвало оживленную дискуссию. Некоторые группы защитников дикой природы опубликовали его с комментарием, что подобное творится на рыболовных судах регулярно. Профессиональные моряки с траулеров и сейнеров вступились за честь цеха:

«Только представьте себе, что вытворяют на коммерческих рыболовных судах, если никто не снимает видео»

«Нельзя обвинять в таком целую отрасль. Ни один из тех, кого я знаю, не может быть замешан в такой гадости. Следи за языком»

«Чудовищное варварство. Будьте уверены, большинство рыбаков просто не пустило бы таких уродов на траулер. Они должны понести наказание».

С осуждением акулы выступил киноактер Джейсон Момоа . Звезда «Аквамена», «Игры престолов» и ремейка «Конана-варвара» заявил, что никогда еще не видел подобной жестокости.

«Мы все совершаем ошибки, но вы творите настоящее зло. Вы получите то же, что и эта акула», — высказался Момоа.

По данным Fox News, владельцы исландского судна, на борту которого было снято видео, сообщили, что «герои» ролика больше у них не работают. Компания официально осудила их издевательство над акулой.