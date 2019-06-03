Названы причины особой агрессии убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал газете ВЗГЛЯД убийство спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, заступившегося за незнакомца, которого избивала толпа в подмосковном поселке Путилково.

Тот факт, что после предупредительных выстрелов Белянкина из травматического пистолета нападавшие не остановились, а наоборот накинулись на него, Цветков связал с «эффектом толпы».

«Это страшное явление, которое срабатывает во время группового избиения. В одиночку человек никогда бы не сделал того, на что способен в толпе; очень много преступлений происходит именно в этом состоянии», — подчеркнул собеседник.

Ветеран МВД Игорь Астапкин, в свою очередь, полагает, что люди, которые сами имеют оружие, легко отличают травматическое от боевого.

«Вероятно они проявили «смелость» и кинулись на травматический пистолет. Сказалась общая разнузданность людей, которых предупреждают выстрелами, а они все равно продолжают лезть», — заявил собеседник газете ВЗГЛЯД.

По мнению Цветкова, в вопросе повышении агрессивности граждан сыграла определенную роль декриминализация статьи «Побои». «Это привело к тому, что „шпана распустилась и стала действовать агрессивнее. Ведь все происходит последовательно: сначала преступник бьет человека кулаком по груди, потом по голове, а потом уже достает нож“, — полагает эксперт.

Как сообщают СМИ, участники массового нападения являются представителями этнических группировок. По мнению Цветкова, бороться с этническим криминалом намного сложнее, чем с обычными преступниками.

»Туда сложнее внедряться. Сложнее получать оперативную информацию об этих людях», — пояснил эксперт.

Цветков отметил, что «местные шайки, ведущие себя агрессивно», как правило, держат торговые точки, кафе или рестораны, через которые их хозяева устанавливают связь с полицией.

«Кто-то из полицейских у них бесплатно обедает, кто-то получает продукты или небольшие взятки-подачки. Зачастую у этих людей формируются хорошие отношения с местными участковыми, с патрульно-постовой службой, и у них появляется ощущение безнаказанности. Плюс они видят отсутствие реакции полицейских на акты агрессии и от того наглеют», — рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос, почему нападавшие, зная о том, что очевидцы вызвали полицию, уходили вальяжно и не торопясь, собеседник предположил, что им было известно, что «полиции на улицах мало и приезжает она зачастую поздно».

«Говорить о том, что кто-то не боится я бы не стал. Никакие связи не помогут, когда было нанесено ножевое ранение, закончившееся убийством человека», — считает собеседник.

По мнению Астапкина, в вопросах этнической преступности полиция должна действовать, невзирая ни на какие кланы. Эксперт признал, что полицейским иногда не хватает на это решимости.

Сказать, что люди перестали бояться полицию, по мнению Астапкина, нельзя, однако эксперт признал, что отношение к полиции стало «несколько притупленным».

«Это и от воспитания зависит и от того, что люди видят, как полицейские сами нарушают закон и привлекаются к ответственности», — объяснил Астапкин.

По словам Цветкова, решить проблему организованной этнической преступности также поможет воссоздание РУБОПов, расформирование которых было, по его мнению, ошибкой. Среди причин неэффективной работы полиции Цветков также назвал присутствие у службы ППС ограничений на топливо и низкие зарплаты работников полиции.

«У нас висит огромное количество камер, которые помогают раскрывать уже совершенные преступления, но никак не помогают их предотвращать», — признал Цветков.

Напомним, в подмосковном поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить избиение его ударили ножом. Белянкин скончался, мужчина, которого он попытался защитить, находится в реанимации.

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