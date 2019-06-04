Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Опубликованы кадры задержания подозреваемых в убийстве ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Видео появилось в Telegram-канале «360tv».

Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 года рождения. Роль каждого устанавливается следствием. По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены экспертизы.

В настоящий момент установлены все участники происшествия, сейчас определяется их процессуальный статус. Материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший спецназовец (статья 111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом о его убийстве (статья 105 УК РФ).

Предполагаемым убийцей Белянкина является Григор Оганян. Задержанные участники драки сообщили на допросе в полиции, что купили возможному преступнику билет на самолет до Армении.

Инцидент в баре подмосковного поселка произошел 1 июня. Конфликт разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. Когда все участники драки вышли на улицу, происходящее увидел 24-летний Никита Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.