Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал экс-главу Ивановской области по делу о хищении 700 млн рублей 

Газета.Ru + ещё 33 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы 3 июня арестовал экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн руб., передает ТАСС.
По данным агентства, Коньков заключен под стражу до 30 июля. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании экс-главе Ивановской области меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отмечается, что просьба Конькова о помещении его под домашний арест была отклонена судьей.
Конькова подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 700 млн руб.
Ранее появилось видео задержания экс-главы Ивановской области.
Газета.Ru: последние новости
Убийца спецназовца ГРУ мог сбежать из России Умер раненный полицейскими в голову 5-летний ребенок Экстренно эвакуирован ГУМ
Происшествия , Криминал , ИТАР-ТАСС , Ивановская Область , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу3
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»46
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского133
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца74
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление123
Видео
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
09:34
Ассанжа передумали арестовывать
В мире
01:08
Минобороны отреагировало на снос памятника Жукову
Украина В мире
02:20
Умер Владимир Горевой
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение