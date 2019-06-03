Стало известно об оружии погибшего в Подмосковье спецназовца

Погибший в Подмосковье спецназовец Никита Белянкин владел газовым пистолетом Streamer-2014 на законных основаниях, сообщил источник.

Собеседник телеканала 360 сообщил, что с места преступления были изъяты отпечатки пальцев рук, следы обуви, смывы вещества бурого цвета.

Правоохранители нашли газовый пистолет Streamer-2014, семь патронов и четыре гильзы калибра 9 мм, добавил источник. По этим данным, оружие принадлежит Белянкину на законных основаниях.

Напомним, в подмосковном поселке Путилково 24-летний Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за мужчину, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить нападение Белянкина ударили ножом в сердце, он скончался. Мужчина, которого попытался защитить боец, находится в реанимации.