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Стало известно об оружии погибшего в Подмосковье спецназовца 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: MilitaryArms.ru
Погибший в Подмосковье спецназовец Никита Белянкин владел газовым пистолетом Streamer-2014 на законных основаниях, сообщил источник.
Собеседник телеканала 360 сообщил, что с места преступления были изъяты отпечатки пальцев рук, следы обуви, смывы вещества бурого цвета.
Правоохранители нашли газовый пистолет Streamer-2014, семь патронов и четыре гильзы калибра 9 мм, добавил источник. По этим данным, оружие принадлежит Белянкину на законных основаниях.
Напомним, в подмосковном поселке Путилково 24-летний Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за мужчину, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить нападение Белянкина ударили ножом в сердце, он скончался. Мужчина, которого попытался защитить боец, находится в реанимации.
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Происшествия , Телеканал "360° Подмосковье" , Московская область
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