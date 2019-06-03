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Преступник скрылся: Москвичку нашли мертвой в квартире с ножевым ранением 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Тело 32-летней москвички было найдено в съемной квартире на востоке Москвы — в одном из жилых домов в районе Новокосино. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают места преступления для определения всех обстоятельств гибели женщины.
Как стало известно СМИ, Ольга погибла в результате колото-резаной раны в области груди. Криминалисты склоняются к версии, что женщину убили, а сам преступник скрылся с места преступления, прихватив с собой оружие.
Накануне родители скончавшейся позвонили в полицию и сообщили, что не могут связаться с дочерью несколько дней подряд.
Происшествия , МВД , Москва
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