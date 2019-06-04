Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава полиции Киевской области уволился из-за гибели пятилетнего мальчика 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после гибели пятилетнего мальчика, сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице.
"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Сейчас было принято мной решение и согласовано с министром, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято", — приводятся слова Князева на сайте МВД Украины.
Сам Ценов отметил, что несет ответственность за своих подчиненных, поэтому подает рапорт об отставке с просьбой отправить его в самую горячую точку — в Донбасс.
"Прежде всего хочу выразить соболезнования по потере родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт об увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства", — приводятся слова Ценова на сайте МВД Украины.
Последние новости
Стали известны подробности убийства подмосковного спецназовца Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Ферганская резня: трагедия, всколыхнувшая весь Советский Союз
Комментарии10
Происшествия , Сергей Князев , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к родным убитого полицейскими ребенка1
«Вопиющий акт»: ЧП с дипломатом РФ займутся в ООН35
«Я дам вам свой»: что Зеленский пообещал Кучме24
Грубая подделка: Развеян миф вокруг Киану Ривза
Дым до небес: под Екатеринбургом горит склад краски
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский озвучит Европе план возвращения Крыма
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение