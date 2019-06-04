Глава полиции Киевской области уволился из-за гибели пятилетнего мальчика

Сергей Князев. Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после гибели пятилетнего мальчика, сообщил председатель Нацполиции Украины

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев , за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице.

"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Сейчас было принято мной решение и согласовано с министром, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято", — приводятся слова Князева на сайте МВД Украины.

Сам Ценов отметил, что несет ответственность за своих подчиненных, поэтому подает рапорт об отставке с просьбой отправить его в самую горячую точку — в Донбасс.