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Спецназовец ГРУ погиб в драке в Подмосковье 

Рамблер + ещё 3 55 минут назад
Фото: Telegram-канал «WarGonzo»
Ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в неравной схватке с толпой, попытавшись защитить двух избитых мужчин, сообщают «Известия». Военнослужащий, вышедший в запас, скончался от ножевого улара в сердце.
По данным сайта Главного управления Следственного комитета по Московской области, трагедия произошла вечером 1 июня 2019 года в поселке Путилково Красногорского района. Следователи сообщают, что в результате конфликта «группы молодых людей и 35-летнего местного жителя» последний скончался от «смертельного ножевого ранения». Злоумышленник скрылся, заведено уголовное дело.
Авторы Telegram-канала WarGonzo выяснили, что погибшим оказался ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин. Военнослужащий, прогуливаясь вечером с девушкой по улице Новтушинская заметил, как группа молодых людей избивает двух, лежащих на земле мужчин. Белянкин решил вступиться и окрикнул злоумышленников. По словам друга погибшего Ивана Богданова, опубликовавшего историю произошедшего в соцести «Вконтакте», когда внимание «драчунов» переключилось на спецназовца, он вытащил травматический пистолет.
«Никита расстрелял по толпе два пистолетных магазина, после чего они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца, через несколько минут истекая кровью Никита ушел из жизни», — сообщил Богданов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
По словам мужчины, Белянкин принимал участие в боевых действия в Сирии против участников запрещённой в России организации ИГИЛ, был отмечен наградами. По данным ТАСС, спецназовец уволился из Минобороны 10 месяцев назад, прослужив по контракту 4 года.
Комментарии335
Происшествия , Министерство обороны , ГРУ , Исламское государство , газета "Известия" , Московская область
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