Момент убийства спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Во время драки его ударили ножом. Никита погиб. Очевидцы сообщают, что во время драки слышали четыре выстрела. pic.twitter.com/DedkTUo9wG— Яшка-Артиллерист (@art_yashka) 2 июня 2019 г.