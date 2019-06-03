Ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в неравной схватке с толпой, попытавшись защитить двух избитых мужчин, сообщают «Известия». Военнослужащий, вышедший в запас, скончался от ножевого улара в сердце.
По данным сайта Главного управления Следственного комитета по Московской области, трагедия произошла вечером 1 июня 2019 года в поселке Путилково Красногорского района. Следователи сообщают, что в результате конфликта «группы молодых людей и 35-летнего местного жителя» последний скончался от «смертельного ножевого ранения». Злоумышленник скрылся, заведено уголовное дело.
Момент убийства спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Во время драки его ударили ножом. Никита погиб. Очевидцы сообщают, что во время драки слышали четыре выстрела. pic.twitter.com/DedkTUo9wG— Яшка-Артиллерист (@art_yashka) 2 июня 2019 г.
Авторы Telegram-канала WarGonzo выяснили, что погибшим оказался ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин. Военнослужащий, прогуливаясь вечером с девушкой по улице Новтушинская заметил, как группа молодых людей избивает двух, лежащих на земле мужчин. Белянкин решил вступиться и окрикнул злоумышленников. По словам друга погибшего Ивана Богданова, опубликовавшего историю произошедшего в соцести «Вконтакте», когда внимание «драчунов» переключилось на спецназовца, он вытащил травматический пистолет.
«Никита расстрелял по толпе два пистолетных магазина, после чего они его повалили и нанесли колотые раны в область сердца, через несколько минут истекая кровью Никита ушел из жизни», — сообщил Богданов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
По словам мужчины, Белянкин принимал участие в боевых действия в Сирии против участников запрещённой в России организации ИГИЛ, был отмечен наградами. По данным ТАСС, спецназовец уволился из Минобороны 10 месяцев назад, прослужив по контракту 4 года.