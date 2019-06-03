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Возбуждено дело об убийстве толпой спецназовца, заступившегося за прохожего 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Telegram-канал «WarGonzo»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства спецназовца в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, тело 35-летнего мужчины было найдено у жилого дома в поселке Путилково.
Как отмечается, следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия.
При этом в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что друг убитого толпой ножом в сердце спецназовца рассказал о его жизни.
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