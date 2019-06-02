Просто безобразие. Руководство колонии накажут за банкет

Начальника колонии в Орле уволят после скандала с банкетом заключенных. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на замдиректора ФСИН России Валерия Максименко.

«Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации, начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет вне всякого сомнения… Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии» — заявил Максименко.

По его словам, заключенные вышли на банкет сами по себе, передавали приветы от воров, снимали все на мобильный телефон, иметь который в колонии запрещено.

«Бездеятельность сотрудников колонии налицо. Они не контролируют то, что у них происходит — это вопиющее нарушение, просто безобразие», — заключил он.

Сейчас колонию проверяет комиссия из Москвы.