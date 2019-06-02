Начальника колонии в Орле уволят после скандала с банкетом заключенных. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на замдиректора ФСИН России Валерия Максименко.
«Руководитель, его заместитель будут уволены. По поводу того, был ли в курсе данной ситуации, начальник территориального органа, здесь стоит разбираться. Я думаю, оценка будет дана и ему, и взыскание тоже будет вне всякого сомнения… Я лично считаю, что это грубейшее нарушение и безалаберность сотрудников, офицеров этой колонии» — заявил Максименко.
По его словам, заключенные вышли на банкет сами по себе, передавали приветы от воров, снимали все на мобильный телефон, иметь который в колонии запрещено.
«Бездеятельность сотрудников колонии налицо. Они не контролируют то, что у них происходит — это вопиющее нарушение, просто безобразие», — заключил он.
Сейчас колонию проверяет комиссия из Москвы.
Ранее видео с пасхального банкета, устроенного заключёнными исправительной колонии № 2 города Ливны, опубликовала местная пресса. По версии журналистов праздник организовал вор в законе Арсен Мкртчян. Авторитеты выстроили осуждённых на плацу и поздравили от имени Арсена Ереванского. Прозвучал возглас: «Жизнь ворам», на что заключенные ответили: «Вечно».