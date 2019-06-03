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Фотосессия поволжских подростков на кресте возмутила соцсети 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Фото: https://vk.com/overhear_volsk64
Двое подростков из Вольска Саратовской области провели фотосессию на поклонном кресте, установленном в окрестностях города.
Снимки, на которых забравшиеся на крест молодые люди показывают непристойные жесты, были опубликованы в социальных сетях, в том числе в городском сообществе «Подслушано в Вольске». Комментаторы в городских и областных сообществах бурно отреагировали на выходку подростков, пишет «Ридус».
«Уроды. Ноги бы им поломать», — написал один из них.
«Какого хрена залезли на крест. Захотелось полазить — залезь на столб железный, чтобы *** (током дернуло) и перехотелось лазить», — добавил другой.
Однако в Сети нашлись и те, кто счел ярость пользователей Сети чрезмерной и не соответствующей духу христианства.
«Понять не могу… Набросились на них как на кусок мяса, как будто сами все ангелами были и нимб светился, ну не искать их же из-за этого по городу, это их личное дело с Богом», — написал один из комментаторов.
Глава Вольского района Виталий Матвеев утверждает, что личности участников фотосессии уже установлены: это ученики седьмого класса одной из местных школ.
«Мотивов никаких нет — обычное хулиганство. И никаких преднамеренных действий там не было. Семьи у них нормальные. Что дальше с ними будет — не знаю, разбираемся», — рассказал Матвеев саратовскому изданию «Взгляд-инфо».
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Комментарии2
Происшествия , Виталий Матвеев , Ридус , Вольск , Саратовская Область
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