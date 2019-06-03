В Москве эвакуировали Красную площадь и ГУМ

Правоохранители и спасательные службы эвакуируют посетителей Красной площади и ГУМа. По данным корреспондента «Коммерсанта» людей выводят в безопасное место из-за сообщения о заложенной поблизости бомбы.

Автор сообщения отмечает, что сигнал тревоги прервал проведение дискуссии представителей книжных издательств и книжных интернет магазинов, которая проводилась в демонстрационном зале универмага в рамках фестиваля «Красная площадь».

По данным Telegram-канала «Говорит Москва», в пресс-службе мероприятия данные об эвакуации подтвердили. Однако в оргкомитете фестиваля заявили, что проверка была плановая.

«На площади продолжается концерт памяти Андрея Дементьева. Всё идёт по плану», — цитирует канал слова своего собеседника.

Впрочем, очевидцы происходящего настаивают, что Красная площадь оцеплена сотрудниками Росгвардии. В частности, отмечается, что на данный момент перекрыт вход на площадь со стороны ГУМа. Охранники универмага советуют обходить участок через Зарядье.