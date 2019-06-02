Взрыв газа произошел в доме под Владимиром

В результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме во Владимирской области пострадали люди. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на управлении СК России по области.

По последним данным, из-за взрыва газа пострадали два ребенка и один взрослый.

Как уточнили в СК, взрыв произошел на кухне в одной из квартир. После этого в здании возник пожар. Прибывший спасатели срочно эвакуировали жителей.

Также выяснилось, что ударной волной вышибло стекла с первого по четвертый этаж. Однако все конструкции сохранились.

"25-летний мужчина госпитализирован с ожогами 50% тела", — добавили в СК.

В настоящее время началась проверка по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что гаражи обрушились после взрыва газа.