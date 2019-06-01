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Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!» 

Lenta.ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: кадр видео
Вор в законе Арсен Мкртчан (Арсен Ереванский) устроил банкет для заключенных исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области. Видео, снятое в учреждении, опубликовало издание «Орловские новости».
Пир был приурочен к празднованию Пасхи, 28 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. На кадрах видно, как один из заключенных выстраивает остальных на плацу и поздравляет их с праздником от имени Арсена Ереванского и «положенца Ромы Шамана». Также он скандирует: «Жизнь ворам!», на что ему отвечают: «Вечно!». После торжественной речи заключенные направляются к столам, на которых стоят еда и напитки.
После появления видеозаписи из колонии областная прокуратура начала проверку.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В июне 2018 года стало известно об освобождении Арсена Ереванского из исправительной колонии в Кирове. Он досрочно покинул учреждение по состоянию здоровья — врачи поставили ему смертельный диагноз.
В октябре прошлого года в СМИ появились фотографии, на которых член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, содержащийся в колонии строгого режима в Амурской области, ест красную икру, крабов и жарит шашлыки. Позднее была опубликована видеозапись с новыми кадрами, на которых Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.
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Комментарии36
Происшествия , Вячеслав Цеповяз , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Орловская Область
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