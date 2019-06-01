Вор в законе устроил в колонии банкет под лозунгом «Жизнь ворам!»

Вор в законе Арсен Мкртчан (Арсен Ереванский) устроил банкет для заключенных исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области . Видео, снятое в учреждении, опубликовало издание «Орловские новости».

Пир был приурочен к празднованию Пасхи, 28 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. На кадрах видно, как один из заключенных выстраивает остальных на плацу и поздравляет их с праздником от имени Арсена Ереванского и «положенца Ромы Шамана». Также он скандирует: «Жизнь ворам!», на что ему отвечают: «Вечно!». После торжественной речи заключенные направляются к столам, на которых стоят еда и напитки.

После появления видеозаписи из колонии областная прокуратура начала проверку.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В июне 2018 года стало известно об освобождении Арсена Ереванского из исправительной колонии в Кирове. Он досрочно покинул учреждение по состоянию здоровья — врачи поставили ему смертельный диагноз.