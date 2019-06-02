Бросившая детей в подмосковном хостеле мать заявила, что передала их няне

Бросившая двух маленьких детей в хостеле в подмосковных Котельниках женщина заявила, что оставила их с няней, видео допроса опубликовал СК РФ в WhatsApp.

Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Котельниках. Как рассказали РИА Новости в администрации соседних Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в соседнем Дзержинском. Женщина была задержана.

"Я детей не оставляла. Я с ней договорилась, как с няней, что она будет за ними смотреть", — ответила задержанная на вопрос, почему она оставила своих детей в хостеле.

Женщина добавила, что передала детей няне возле метро и при этом присутствовал свидетель.