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Бросившая детей в подмосковном хостеле мать заявила, что передала их няне 

РИА Новости + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бросившая двух маленьких детей в хостеле в подмосковных Котельниках женщина заявила, что оставила их с няней, видео допроса опубликовал СК РФ в WhatsApp.
Ранее сообщалось, что мать оставила двух маленьких детей в хостеле в Котельниках. Как рассказали РИА Новости в администрации соседних Люберец, в настоящее время дети находятся в больнице в соседнем Дзержинском. Женщина была задержана.
"Я детей не оставляла. Я с ней договорилась, как с няней, что она будет за ними смотреть", — ответила задержанная на вопрос, почему она оставила своих детей в хостеле.
Женщина добавила, что передала детей няне возле метро и при этом присутствовал свидетель.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Котельники
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