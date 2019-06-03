Пострадавших при падении батута в Улан-Удэ детей перевели из реанимации

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Бурятии. Двух девочек, госпитализированных в реанимацию после падения батута в Улан-Удэ , перевели в отделение травматологии, сообщили РИА Новости в минздраве Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пострадали шестеро детей, из них пятеро госпитализированы. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей. "Две девочки в возрасте 4 лет переведены из отделения реанимации в травматологию, еще два ребенка — семилетний мальчик и девочка, которая пострадала тяжелее всех, — остаются в реанимации", — сказала собеседница агентства. Она отметила, что отрицательной динамики нет, дети отключены от аппарата ИВЛ и дышат самостоятельно.