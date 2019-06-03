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Пострадавших при падении батута в Улан-Удэ детей перевели из реанимации 

РИА Новости + ещё 10 30 минут назад
Фото: vk.com
Двух девочек, госпитализированных в реанимацию после падения батута в Улан-Удэ, перевели в отделение травматологии, сообщили РИА Новости в минздраве Бурятии.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ в четверг ветром перевернуло батут. Пострадали шестеро детей, из них пятеро госпитализированы. Власти Улан-Удэ совместно с надзорными органами проверят все батуты в городе после ЧП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования детей.
"Две девочки в возрасте 4 лет переведены из отделения реанимации в травматологию, еще два ребенка — семилетний мальчик и девочка, которая пострадала тяжелее всех, — остаются в реанимации", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что отрицательной динамики нет, дети отключены от аппарата ИВЛ и дышат самостоятельно.
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Происшествия , Минздрав РФ , СКР , РИА Новости , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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