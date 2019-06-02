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Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей 

РИА Новости + ещё 73 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек — 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Мы сейчас определяемся с размером ущерба — социальным и спортивным объектам, школам, садикам, театрам. Идет выяснение ситуации с жилым фондом… Предварительно, ущерб оценивается… миллионами рублей", — сказал Носков.
Он подчеркнул, что "получена гарантия правительства Нижегородской области о выделении финансирования на устранение чрезвычайной ситуации".
Носков рассказал, что Нижний Новгород оказывает Дзержинску помощь техникой и специалистами. В частности, региональный минстрой предоставил бригаду строителей, которые помогают ликвидировать последствия ЧП.
"Разрушений конструкций нет, выбиты стекла и двери… Мы считаем, что отделались достаточно легко", — добавил Носков.
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Комментарии
Происшествия , Иван Носков , СКР , Минстрой
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