Ущерб от взрывов на заводе в Дзержинске оценивается в миллионы рублей

Ущерб, нанесенный Дзержинску в результате взрывов на заводе "Кристалл", по предварительным данным, оценивается в миллионы рублей, сообщил журналистам глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба. Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила в Дзержинске произошли несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляла около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 85 человек — 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". "Мы сейчас определяемся с размером ущерба — социальным и спортивным объектам, школам, садикам, театрам. Идет выяснение ситуации с жилым фондом… Предварительно, ущерб оценивается… миллионами рублей", — сказал Носков. Он подчеркнул, что "получена гарантия правительства Нижегородской области о выделении финансирования на устранение чрезвычайной ситуации". Носков рассказал, что Нижний Новгород оказывает Дзержинску помощь техникой и специалистами. В частности, региональный минстрой предоставил бригаду строителей, которые помогают ликвидировать последствия ЧП. "Разрушений конструкций нет, выбиты стекла и двери… Мы считаем, что отделались достаточно легко", — добавил Носков.