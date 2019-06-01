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Экс-главу Ивановской области подозревают в хищении 700 млн руб. из бюджета 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 00 миллионов рублей. об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, передает РИА "Новости".
Петренко добавила, что также задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.
По ее словам, мужчины украли деньги из бюджета региона путем их перевода на счета разных организаций.
Как отмечается, уже были проведены обыски в Москве, Иванове и Воронеже.
Ранее сообщалось, что экс-главу Ивановской области задержали по делу о коррупции.
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Происшествия , Криминал , Светлана Петренко , Дмитрий Гришин , СКР , РИА Новости , Ивановская Область
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