Экс-главу Ивановской области подозревают в хищении 700 млн руб. из бюджета

Петренко добавила, что также задержан управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин

По ее словам, мужчины украли деньги из бюджета региона путем их перевода на счета разных организаций.

Как отмечается, уже были проведены обыски в Москве, Иванове и Воронеже.

Ранее сообщалось, что экс-главу Ивановской области задержали по делу о коррупции.