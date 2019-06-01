Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске

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В результате взрыва на заводе в Дзержинске пострадали 19 человек 

РИА Новости 30 минут назад
Девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести в результате взрывов и пожара на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель правительства Нижегородской области.
В Дзержинске прогремел взрыв
Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в субботу днем.
"Сейчас мы о 19-ти (пострадавших — ред.) говорим. Осколочные ранения легкой и средней тяжести. Оказывается вся медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данных о перевозе пострадавших в больницу еще нет.
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