Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции в Нижегородской области получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города. Об этом со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

"Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — еще по 50 тыс. ", — приводятся слова Никитина в сообщении.

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов и начался пожар. Власти ввели в городе режим ЧС, который также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По данным Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.