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«Было слышно в Нижнем Новгороде»: очевидцы рассказали о взрыве в Дзержинске 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: https://www.instagram.com/p/ByKeuzhJuv8/
Очевидцы взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске рассказали подробности инцидента.
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
"Я находился дома. Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша", — цитирует РЕН ТВ одного из жителей Дзержинска.
Он отметил, что сначала жители дома приняли услышанный звук за взрыв бытового газа и собирались покинуть квартиру, но сразу после этого произошел второй, еще более мощный хлопок.
Другой очевидец рассказал телеканалу "360", что столб дыма начал рассеиваться только спустя час после взрыва.
"Я сейчас в Дзержинске нахожусь, а у меня друзья в Нижнем Новгороде. Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. 30 километров от города", — пояснил мужчина.
Серия взрывов прогремела в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.
По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.
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Происшествия , РЕН ТВ
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