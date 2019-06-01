«Было слышно в Нижнем Новгороде»: очевидцы рассказали о взрыве в Дзержинске

Очевидцы взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске рассказали подробности инцидента.

"Я находился дома. Большой взрыв, хлопок, очень испугались: начали трястись дом и крыша", — цитирует РЕН ТВ одного из жителей Дзержинска.

Он отметил, что сначала жители дома приняли услышанный звук за взрыв бытового газа и собирались покинуть квартиру, но сразу после этого произошел второй, еще более мощный хлопок.

Другой очевидец рассказал телеканалу "360", что столб дыма начал рассеиваться только спустя час после взрыва.

"Я сейчас в Дзержинске нахожусь, а у меня друзья в Нижнем Новгороде. Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде. 30 километров от города", — пояснил мужчина.

Серия взрывов прогремела в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате девятнадцать человек получили осколочные ранения легкой и средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.