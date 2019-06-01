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В Дзержинске произошли два взрыва 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Два взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области, сообщили ТАСС в администрации города.
"Произошло два взрыва в Дзержинске — в западной части города, вся информация уточняется", — сказал собеседник агентства. На место выехали экстренные службы.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что взрывы произошли на ГосНИИ "Кристалл". В городе создан оперативный штаб.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в связи с информацией о взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске создан оперативный штаб. На место выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов вместе с руководителем ГУ МЧС по Нижегородской области Валерием Синьковым. Обстоятельства происшествия выясняются", — сказал собеседник агентства.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила. "Несколько взрывов произошло в цехе по производству тротила завода "Кристалл". Данные о пострадавших уточняются", — сказал собеседник агентства.
По его словам, взрывы были достаточно мощными, начался пожар.
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Источник: два человека пострадали при взрывах на заводе Дзержинске Семьям пострадавших на батуте в Бурятии детей выделено по 400 тыс. рублей компенсации Самолет SSJ совершил аварийную посадку в Шереметьево
Комментарии
Происшествия , Глеб Никитин , Дмитрий Краснов , МЧС , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область
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