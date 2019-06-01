Два человека пострадали при взрыве на заводе в Дзержинске

В экстренных службах Нижегородской области РИА Новости сообщили, что по уточнённым данным, на предприятии «Кристалл» прогремело три взрыва.

Цех по производству тротила разрушен на площади 100 кв. метров.

Из-за случившегося создан оперативный штаб. Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, на место выехал замгубернатора области Дмитрий Краснов вместе с главой регионального главка МЧС Валерием Синьковым.

В соцсетях жители Дзержинска сообщают, что после взрыва в воздухе появились белые частицы. Люди спорят: это пепел или «некое химическое вещество» с предприятия.