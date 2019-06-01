Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два человека пострадали при взрыве на заводе в Дзержинске 

Говорит Москва + ещё 58 47 минут назад
Фото: Говорит Москва
В экстренных службах Нижегородской области РИА Новости сообщили, что по уточнённым данным, на предприятии «Кристалл» прогремело три взрыва.
Цех по производству тротила разрушен на площади 100 кв. метров.
Из-за случившегося создан оперативный штаб. Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, на место выехал замгубернатора области Дмитрий Краснов вместе с главой регионального главка МЧС Валерием Синьковым.
В соцсетях жители Дзержинска сообщают, что после взрыва в воздухе появились белые частицы. Люди спорят: это пепел или «некое химическое вещество» с предприятия.
Говорит Москва: последние новости
СМИ сообщают о пожаре и взрыве в Дзержинске В Чебоксарах на ЕГЭ по математике скончалась школьница Школьница выстрелила себе в висок, пытаясь сделать селфи
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске30
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон23
Мигранты в Германии восстали690
В Дзержинске прогремел взрыв291
США перебросят дополнительные войска в Польшу8
Видео
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:59
Военнослужащим ВСУ назначили новые премии
В мире
01:27
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Происшествия
00:09
В Дзержинске прогремел взрыв
Происшествия
01:53
В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику
Общество
02:35
Молодые мамы подрались на детской площадке из-за качелей
Происшествия
00:50
Убил любовницу? Мэра испытали полиграфом
Происшествия Статьи
09:29
Алсу готовит заявление после скандала на шоу «Голос»
Шоу-бизнес
02:47
Соловьев обратился к Путину с призывом
Общество
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение