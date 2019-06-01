В Дзержинске прогремел взрыв

Видео взрыва на заводе в Нижегородской области появилось в соцсетях. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на котором видны огромные клубы дыма.

https://vk.com/ovhdzr

Взрывной волной выбило окна в домах и магазинах. Утверждается, что в городе отключено электричество.

https://vk.com/ovhdzr

«В Дзержинске что-то происходит. Сначала отключилось электричество в 10:30 в районе Чкалова-Чапаева. Потом в 11:55 два взрыва прогремели со стороны заводов Заря или Свердлова», — пишут местные жители.

Информации о пострадавших пока нет. В Дзержинске расположены крупные химические производства, выпускаются также взрывчатые вещества для нужд оборонпрома