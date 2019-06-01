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В Дзержинске прогремел взрыв 

Рамблер 12 минут назад
Видео взрыва на заводе в Нижегородской области появилось в соцсетях. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на котором видны огромные клубы дыма.
https://vk.com/ovhdzr
Взрывной волной выбило окна в домах и магазинах. Утверждается, что в городе отключено электричество.
https://vk.com/ovhdzr
«В Дзержинске что-то происходит. Сначала отключилось электричество в 10:30 в районе Чкалова-Чапаева. Потом в 11:55 два взрыва прогремели со стороны заводов Заря или Свердлова», — пишут местные жители.
Информации о пострадавших пока нет. В Дзержинске расположены крупные химические производства, выпускаются также взрывчатые вещества для нужд оборонпрома
Происшествия , Видео , Нижегородская Область
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