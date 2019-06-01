Убил любовницу? Мэра испытали полиграфом

Допрос с применением полиграфа бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова подтвердил его вину в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Стало известно, что чиновник задушил правозащитницу во время свидания в ее автомобиле Mercedes на пустыре на улице Арктической на окраине Раменского

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков убил заместителя председателя районной Общественной палаты Евгению Исаенковой во время свидания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«По данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место, куда они отправились на машине жертвы, и там ее задушил», — заявили в силовых структурах.

Как накануне рассказали в Главном следственном управлении СКР по Московской области, Кулаков испытывал злобу к Исаенковой, с которой при этом — по данным СМИ — у него был роман.

«В ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении следствия.

Сам подозреваемый не признал вину и заявил, что в последний раз видел Исаенкову 29 апреля.

«Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей в последний раз в конце апреля. Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого», — рассказала представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержал 44-летнего Кулакова по подозрению в убийстве (ч. 1ст. 105 УК РФ), передает ФАН.

Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. В этот день она поздно вышла из дома, сказав домочадцам, что должна помочь одному хорошему человеку. Села в машину и уехала. При этом свой телефон Исаенкова с собой не взяла, но зачем-то захватила сотовый своей дочери.

4 мая ее нашли задушенной в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе на улице Арктической на окраине Раменского. Этот пустырь часть приезжают «влюбленные парочки», чтобы уединиться в интимной обстановке, передает сайт kp.ru.

«В свидетельстве о смерти фигурирует не только асфиксия. Там также написано об ударе тупым предметом», — рассказала одна из подруг Евгении.

Вскоре Кулакова вызвали на допрос, и проверка на полиграфе подтвердила, что он говорит неправду, отрицая вопросы следователя о том, что случилось с Исаенковой, передает НСН.

Известно, что незадолго до смерти правозащитница развелась с мужем. Супруга же Кулакова, узнав о связи мужа на стороне, начала оказывать не него давление с тем, чтобы он ушел от Исаенковой. На фоне этого любовного клубка и могла случиться трагедия.

Вместе с тем, большинство знакомых Евгении предполагают, что причиной убийства могла стать ее профессиональная деятельность.

В этом деле может быть замешан и криминал, передает портал «Подмосковье сегодня».

«На своей странице в социальной сети она резко высказывалась по ряду вопросов. Например, активно выступала за объединение района в городской округ, что многим не нравилось. Она прямо писала о том, что у нее есть недоброжелатели. А в конце апреля упоминала о каких-то серьезных проблемах, но что это за проблемы, предпочла не разглашать», — поясняли знакомые погибшей.

Стоит отметить тот любопытный факт, что об увольнении Кулакова правительство Московской области почему-то объявило только после того, как в СМИ стала расходиться новость о его возможной причастности к убийству.

«29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия Главы Раменского района Московской области», — сообщили в пресс-службе главного управления территориальной политики регионального правительства в пятницу, 31 мая.

Кроме того, когда чиновника допрашивали по делу об убийстве его любовницы — 31 мая, в истаграме появлялись фотографии с его рабочих встреч и других мероприятий.

Так, днем были опубликованы снимки со встречи Кулакова с обманутыми дольщиками, а через четыре часа, когда Куликова уже задержал Следственный комитет, в его аккаунте появилась свежая запись о встрече районных предпринимателей.