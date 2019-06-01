В Забайкальском крае четыре вагона сошли с путей

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с путей в субботу на станции Куэнга Могочинского региона в Забайкальском крае , сообщает сайт Забайкальской железной дороги. "1 июня 2019 года в 05-38 мск на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги произошел сход 4 вагонов пассажирского поезда №8 сообщением Новосибирск — Владивосток", — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших нет, причина схода устанавливается. Для устранения последствий задействованы восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.