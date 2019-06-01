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Демонстранты в Гондурасе попытались сжечь посольство США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Демонстранты подожгли вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе, сообщают СМИ.
У дверей, через которые в здание входят просители виз, свалили покрышки и подожгли. Участники беспорядков были в масках и капюшонах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Heraldo и Tribuna.
Пожарные быстро справились с огнем. Один из участников поджога задержан.
Напомним, беспорядки происходят на фоне забастовки медиков и работников сферы образования.
В декабре президент США Дональд Трамп сообщил, что США перестанут помогать Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.
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Происшествия , В мире , Латинская Америка , Дональд Трамп , РИА Новости , Гондурас , США
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