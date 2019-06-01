Демонстранты в Гондурасе попытались сжечь посольство США

Демонстранты подожгли вход в здание посольства США в столице Гондураса Тегусигальпе , сообщают СМИ.

У дверей, через которые в здание входят просители виз, свалили покрышки и подожгли. Участники беспорядков были в масках и капюшонах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Heraldo и Tribuna.

Пожарные быстро справились с огнем. Один из участников поджога задержан.

Напомним, беспорядки происходят на фоне забастовки медиков и работников сферы образования.