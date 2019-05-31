Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны причины сбоев в Московском метро 21 и 23 мая 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Cбой на Солнцевской линии московского метро 21 мая произошел из-за неисправности контактного рельса, сообщила пресс-служба Московского метрополитена на своей странице в Twitter по результатам анализа.
"Завершён анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ (Большой кольцевой линии) и СТЛ (Серпуховско-Тимирязевской линии). Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов оштрафован.
Вечером 21 мая на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савёловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Позже пассажиров эвакуировали из поездов. По словам заммэра, главы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, часть пассажиров вывели в течение часа, а некоторым пришлось ждать эвакуации 3 часа 20 минут.
Столичный метрополитен назвал тогда две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Расследованием причины инцидента занималась специально собранная экспертная комиссия.
Вечером в четверг 23 мая в метро произошел второй сбой: в тоннеле на севере "серой" ветки застряли поезда с пассажирами. По данным пресс-службы департамента транспорта, причиной остановки стала техническая неисправность поезда. Движение восстановили через 35 минут. В пресс-службе метро сообщили, что "Метровагонмаш" будет оштрафован на 1,5 миллиона рублей.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии
Происшествия , Максим Ликсутов , Метровагонмаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригрозили низложением: Новый скандал в украинской церкви26
Идем брать власть: Что задумал Порошенко18
Украина избавится от русских фамилий477
Убивший любовницу чиновник открестился от обвинений15
Пока вы не уснули: Трампу нужна помощь Путина42
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
00:42
Российский чиновник напоказ выпил воду с червями
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
00:15
Внучка Ротару отпраздновала 18-летие в Лондоне
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение