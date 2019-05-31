МН17: премьер Малайзии спрашивает, где доказательства вины России (The Star Online, Малайзиа)

Токио — Малайзийское правительство хочет получить убедительные доказательства того, что именно Россия виновна в произошедшей в 2014 году трагедии, когда был сбит самолет Малайзийских авиалиний МН17, заявил премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что сбившая самолет ракета была российского образца, но ее могли сделать и на Украине. Нужны убедительные доказательства, показывающие, что пуск осуществили русские».

Махатхир Мохамад заявил, что Малайзия согласилась с докладом Голландии по результатам расследования, но лишь до того пункта, где говорится, что самолет был сбит ракетой российского производства.

По словам премьера, его правительство согласилось с тем, что самолет был сбит российской ракетой, но до конца так и не установлено, что ракету запустили русские.

«Эти русские были военные, и они должны были знать, что МН17 пассажирский самолет, — отметил он. — Я думаю, ответственность за пуск этой ракеты несет не очень дисциплинированная сторона».

Премьер-министр сказал, что Малайзию надо было привлечь к изучению черных ящиков, поскольку самолет принадлежал Малайзии, и на борту были малайзийские пассажиры. «Может, у нас и нет специальных знаний, но мы можем привлечь экспертов за деньги. По какой-то причине Малайзии не позволили проверить черные ящики и выяснить, что случилось. Мы не знаем, почему нас не допустили к расследованию, но мы с самого начала видели, что там слишком много политики. Цель заключалась не в том, чтобы выяснить, как все произошло. Похоже, все было сосредоточено на том, чтобы возложить вину на русских. Так нейтральные расследования не проводятся», — заявил Махатхир Мохамад.

Если бы нейтральная сторона провела расследование и сделала заключение, Малайзия с готовностью признала бы ее выводы. Но здесь мы имеем стороны, у которых есть политическая заинтересованность в этом деле, добавил он.

Самолет, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит и упал недалеко от Тореза в Донецкой области на Украине в 40 километрах от российской границы. Произошло это 17 июля 2014 года.

В результате катастрофы погибли 298 человек, включая 15 членов экипажа.

Совместная следственная группа во главе с голландцами с уверенностью заявила, что МН17 был сбит ракетой «Бук», и что она принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии, которая дислоцируется в Курске в Российской Федерации.