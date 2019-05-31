Ребенок из России упал с балкона отеля в Турции

Маленькая туристка из России 29 мая случайно упала с балкона турецкого отеля. Ее отец Владислав Копица рассказал «360», что с девочкой сейчас все в порядке, переломов нет. Она повредила подбородок и шею. Местные врачи уже зашили ей раны.

Происшествие случилось, когда ребенок вышел на балкон расположенного на втором этаже ресторана, чтобы посмотреть на фотосессию с попугаем, которая проходила внизу.

«Там маленький такой балкончик. Бегать там невозможно. Она облокотилась на стекло [ограждения] и присела. Когда она стала вставать раздался хлопок, стекло рассыпалось и ушло вниз. [Дочка] приземлилась между бордюром и металлической лестницей. Ей разрезало разбитым стеклом нижнюю часть подбородка, под левой рукой все порезало», — сообщил отец пострадавшей.

На помощь сразу пришел врач, который дежурил в тот момент в отеле. Девочку отвезли в госпиталь, где ей оказали первую помощь. Отель за все заплатил, так как была страховка.

В качестве компенсации семье предложили ужин в ресторане и беседку на море. Копица возмутился этим предложением, однако руководство отеля предупредило, что в случае заявления в суд со стороны россиян, они тоже подадут в суд за несоблюдение мер безопасности.

Вместе со стражами порядка семья 31 мая снова поедет к врачу на освидетельствование.