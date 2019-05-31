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Ходорковский вывел за границу 51 миллиард долларов, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 миллиард долларов, заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.
"Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли … деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало 51 миллиард долларов", — утверждают авторы документального фильма "Кровавая империя Михаила Ходорковского".
Ссылаясь на советника генпрокурора России Салавата Каримова, НТВ заявляет, что "значительная часть дивидендов находится в Голландии", однако это "куда больше 2 миллиардов долларов", о которых известно миноритариям компании.
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Происшествия , Михаил Ходорковский , ЮКОС , МВД , НТВ
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