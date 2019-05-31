Ходорковский вывел за границу 51 миллиард долларов, сообщили СМИ

Михаил Ходорковский и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу 51 миллиард долларов, заявляют авторы расследования, вышедшего в пятницу на телеканале НТВ.

"Главной целью расследования наших правоохранительных органов является вопрос, куда исчезли … деньги ЮКОСа, которые Ходорковский украл у миноритарных акционеров. А это ни много ни мало 51 миллиард долларов", — утверждают авторы документального фильма "Кровавая империя Михаила Ходорковского".

Ссылаясь на советника генпрокурора России Салавата Каримова, НТВ заявляет, что "значительная часть дивидендов находится в Голландии", однако это "куда больше 2 миллиардов долларов", о которых известно миноритариям компании.