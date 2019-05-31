В Астрахани должник по алиментам спрятался в могиле

Житель Астрахани , уклонявшийся от выплаты алиментов, спрятался от судебных приставов в могиле, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Долг мужчины перед ребенком превысил 200 тысяч рублей, при этом на прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, по адресу регистрации не проживал, отметили в ведомстве.

В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что он работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Приехавшему на место судебному приставу администратор кладбища сказал, что в настоящий момент работник непосредственно трудится.

Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но, после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни, — говорится в сообщении.

Поскольку мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, сейчас проводится проверка для принятия решения о возбуждении против него уголовного дела, добавили в ФССП.

Ранее сообщалось о злостном неплательщике алиментов, который спрятался от судебных приставов за диваном и уснул. Должника выдал храп.