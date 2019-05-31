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В Астрахани должник по алиментам спрятался в могиле 

Ридус + ещё 2 30 минут назад
Фото: © flickr.com/ Ридус
Житель Астрахани, уклонявшийся от выплаты алиментов, спрятался от судебных приставов в могиле, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
Долг мужчины перед ребенком превысил 200 тысяч рублей, при этом на прием к судебному приставу-исполнителю должник не являлся, по адресу регистрации не проживал, отметили в ведомстве.
В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что он работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Приехавшему на место судебному приставу администратор кладбища сказал, что в настоящий момент работник непосредственно трудится.
Должник, увидев издалека судебного пристава, недолго думая лег в разрытую могилу и закрыл глаза. Но, после того, как его назвали по имени и отчеству, вернулся к жизни, — говорится в сообщении.
Поскольку мужчина ранее уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, сейчас проводится проверка для принятия решения о возбуждении против него уголовного дела, добавили в ФССП.
Ранее сообщалось о злостном неплательщике алиментов, который спрятался от судебных приставов за диваном и уснул. Должника выдал храп.
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Происшествия , Общество , Астрахань
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