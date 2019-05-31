Подрыв смертника в Кабуле попал на видео

ИГ взяло на себя ответственность за атаку у входа в военную академию имени маршала Фахима. Ее жертвами, по данным Reuters, стали по меньшей мере шесть человек, еще столько же получили ранения.

До того, как было опубликовано видео, в Кабуле произошла вторая за два дня атака. 31 мая автомобильная бомба взорвалась рядом с американским конвоем. Пострадали по меньшей мере четверо военнослужащих США. Анонимный источник Reuters в афганских правоохранительных органах рассказал, что в результате взрыва погибли девять человек и пострадали шестеро гражданских.

За эту атаку ответственность взяло также запрещенное в России движение «Талибан» . Сообщается, что талибы и сторонники ИГ противостоят друг другу в борьбе за влияние в ряде регионов Афганистана.

Делегация «Талибана» в тот момент находилась в Москве на переговорах с представителями МИД России . По их результатам талибы заявили, что не собираются использовать территорию Афганистана для атак на Россию.