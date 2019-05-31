Суд оставил в силе приговор Тесаку

Мосгорсуд оставил в силе приговор националисту Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак. Однако наказание для двух других фигурантов дела было пересмотрено.

Приговор в отношении Марцинкевича оставлен без изменения. Александру Шанкину было снижено наказание до восьми лет в колонии общего режима , Елизавету Симонову освободили из-под стражи в зале суда в связи с истечением срока давности, — сообщили АГН «Москва» в суде.

27 июня 2017 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Марцинкевичу и отправил дело на новое рассмотрение.

Это уже не первый срок Тесака и четвёртое уголовное дело в его биографии. Впервые он попал в тюрьму на три года по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» в 2007 году из-за своей провокационной речи в московском клубе «Билингва», где в тот момент проходили дебаты между журналистами Юлией Латыниной Максимом Кононенко . Заявление в прокуратуру на Марцинкевича написал тогда организатор этого мероприятия Алексей Навальный

В конце нулевых годов Тесак стал кумиром российской ультраправой молодёжи благодаря своему радикализму, относительно складной для своих кругов речи и брутальной харизме, писал News.ru.