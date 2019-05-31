В Волгограде экстренно сел самолет «Победы» из-за недомогания пассажира

По словам собеседника агентства, рейс авиакомпании "Победа" Екатеринбург-Сочи экстренно сел в Волгограде в 7.24 утра по местному времени (6.24 мск).