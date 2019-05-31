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В Волгограде экстренно сел самолет «Победы» из-за недомогания пассажира 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолёт авиакомпании "Победа", следовавший из Екатеринбурга в Сочи, совершил в пятницу экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который почувствовал себя плохо, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
По словам собеседника агентства, рейс авиакомпании "Победа" Екатеринбург-Сочи экстренно сел в Волгограде в 7.24 утра по местному времени (6.24 мск).
"Решение о посадке было принято из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. В Волгограде его осмотрели, а в 8.16 по местному времени самолёт в месте с этим пассажиром вылетел в пункт назначения", — сообщила РИА Новости Голодова.
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Происшествия , Войска , Оружие , Авиакомпания "Победа" , РИА Новости , Волгоград , Екатеринбург , Сочи
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