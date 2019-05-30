Сотрудники СКР задержаны по подозрению в получении взятки

По подозрению в совершении коррупционного преступления задержаны адвокат из Республики Крым и сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СКР).

Должностные лица следственного подразделения вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела, — сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере одного миллиона рублей, которую между собой разделили руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ММСУТ СКР и подчинённый ему следователь.