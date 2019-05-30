Сотрудники СКР задержаны по подозрению в получении взятки 

По подозрению в совершении коррупционного преступления задержаны адвокат из Республики Крым и сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СКР).
Должностные лица следственного подразделения вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела, — сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, 20 мая 2019 года адвокат получил взятку в размере одного миллиона рублей, которую между собой разделили руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте ММСУТ СКР и подчинённый ему следователь.
Как писал News.ru, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего первого заместителя начальника ГУ СКР по Москве Дениса Никандрова. УДО поддержала администрация колонии, в которой экс-генерал отбывал наказание за получение взятки. В общей сложности бывший офицер должен был провести в заключении 5,5 года. Он находился за решёткой 1 год 6 месяцев и 11 дней. Руководство колонии № 13 Нижнего Тагила характеризовало заключённого положительно.