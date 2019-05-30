Россиянка отсудила у полиции деньги за испорченный отдых

Жительница Свердловской области отсудила у МВД денежную компенсацию за поездку, не состоявшуюся из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает «Российская газета».

По данным издания, в августе 2018 года женщина с сыном собирались на отдых в Турцию , однако вылететь им не удалось. В аэропорту Кольцово пассажирке сообщили, что запись о ребенке в загранпаспорте матери, выданном ОМВД России по Туринскому району, не была заверена печатью.

После этого она подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о взыскании с полиции денег за расходы. За тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга женщина потребовала компенсацию в размере около 59 839 рублей, а за моральный вред — 10 тысяч рублей. В итоге ей удалось получить 65 тысяч рублей.

5 марта 2018 года сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга отсудила у МВД 150 тысяч рублей компенсации за смерть сына в отделе полиции от случайного выстрела из табельного пистолета одного из сотрудников полиции. По приговору суда страж порядка получил год и девять месяцев лишения свободы.