Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка отсудила у полиции деньги за испорченный отдых 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: depositphotos.com
Жительница Свердловской области отсудила у МВД денежную компенсацию за поездку, не состоявшуюся из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает «Российская газета».
По данным издания, в августе 2018 года женщина с сыном собирались на отдых в Турцию, однако вылететь им не удалось. В аэропорту Кольцово пассажирке сообщили, что запись о ребенке в загранпаспорте матери, выданном ОМВД России по Туринскому району, не была заверена печатью.
После этого она подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга о взыскании с полиции денег за расходы. За тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга женщина потребовала компенсацию в размере около 59 839 рублей, а за моральный вред — 10 тысяч рублей. В итоге ей удалось получить 65 тысяч рублей.
5 марта 2018 года сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга отсудила у МВД 150 тысяч рублей компенсации за смерть сына в отделе полиции от случайного выстрела из табельного пистолета одного из сотрудников полиции. По приговору суда страж порядка получил год и девять месяцев лишения свободы.
Последние новости
В США отказались рассказывать о сексуальных «подвигах» Мартина Лютера Кинга Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана Названа лучшая песня в истории человечества
Комментарии
Происшествия , Аэропорт Кольцово , МВД , "Российская газета" , Свердловская Область , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности о смерти школьницы на ЕГЭ11
Зеленский решил уволить глав МИД, Минобороны и СБУ28
Раскрыты новые возможности России от приостановки ДРСМД92
«Закон о тишине» дополнили новыми пунктами9
Решена судьба правительства Украины117
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение