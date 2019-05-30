Оставленных в хостеле в младенцев передадут в ресурсную семью

Оставленных в хостеле в Котельниках младенцев после больницы передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова на своей странице в Instagram.

"Мы постараемся, чтобы малыши пробыли в больнице как можно меньше. После соблюдения необходимых процедур они будут переданы в ресурсную семью и пробудут там до выяснения всех обстоятельств", — написала Мишонова.

Ожидается также экспертиза, которая установит, являются ли дети друг другу братом и сестрой. Врачи предполагают, что им 10–11 месяцев. Более точный возраст выяснят позднее.

Омбудсмен отметила, что малыши любопытны, они активно играют с игрушками. Есть небольшой недобор веса, но, как утверждают врачи, это поправимо.

Инцидент произошел в 28 мая. В полицию сообщили, что неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде.

Она попросила спальное место, а потом сказала, что забыла в машине паспорт. Детей девушка оставила в хостеле, но обратно так и не вернулась.

Малышей госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. У детей не было отклонений в развитии. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк.

Возбуждено уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".