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Оставленных в хостеле в младенцев передадут в ресурсную семью 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва 24
Оставленных в хостеле в Котельниках младенцев после больницы передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова на своей странице в Instagram.
"Мы постараемся, чтобы малыши пробыли в больнице как можно меньше. После соблюдения необходимых процедур они будут переданы в ресурсную семью и пробудут там до выяснения всех обстоятельств", — написала Мишонова.
Ожидается также экспертиза, которая установит, являются ли дети друг другу братом и сестрой. Врачи предполагают, что им 10–11 месяцев. Более точный возраст выяснят позднее.
Омбудсмен отметила, что малыши любопытны, они активно играют с игрушками. Есть небольшой недобор веса, но, как утверждают врачи, это поправимо.
Инцидент произошел в 28 мая. В полицию сообщили, что неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде.
Она попросила спальное место, а потом сказала, что забыла в машине паспорт. Детей девушка оставила в хостеле, но обратно так и не вернулась.
Малышей госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. У детей не было отклонений в развитии. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк.
Возбуждено уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
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Происшествия , Котельники , Московская область
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