Умершая на ЕГЭ школьница приехала на экзамен на коляске

Елена Романова. Девочку, которая умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах , привезли на экзамен на инвалидной коляске, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Чувашии

«Девушка, уже когда пришла на экзамен, чувствовала себя не очень хорошо. Изначально самочувствие ее утром было не очень хорошее. Ее сопровождала фельдшер. Девушка приехала на экзамен в коляске, ее привезли — она даже не сама пришла», — рассказала омбудсмен, передает РИА «Новости».

Романова отметила, что ученицу в школе перед ЕГЭ осматривал врач.

«Ей в очередной раз сказали, что лучше бы в этот день экзамен не сдавать, но она не послушала», — добавила уполномоченный.

По мнению Романовой, для предотвращения подобных трагедий родителям нужно объективно оценивать состояние детей, у которых проблемы со здоровьем, и выбирать безопасный для них вариант — сдавать ЕГЭ в щадящем режиме.

«В том случае, если у ребенка есть заболевание, которое опасно для его жизни при волнении, нужно очень взвешенно подходить к подобным решениям», — подчеркнула омбудсмен.

Романова добавила, что медработникам, которые осматривают школьников, нужно быть более настойчивыми.

«Медработникам при обнаружении тяжелого состояния ребенка или состояния, которое может повлечь за собой такие тяжелые последствия, надо настаивать на том, чтобы ребенок отказался от сдачи экзамена и сдавал его в другой день», — сказала она.

Романова отметила, что одноклассники умершей девочки и их родители находятся в стрессовом состоянии.

«В рамках общепринятых норм, психологическая помощь в таких экстренных ситуациях оказывается в обязательном порядке. Поэтому психологи будут работать с учениками — с теми, с кем девочка сдавала экзамены в той аудитории», — заверила омбудсмен.

В подобных ситуациях консультации проводятся в медучреждениях, куда приглашают пациентов.

«Если у учеников нет возможности подъехать в лечебные учреждения, в этом случае договариваются о встрече в другом месте, где удобно — например, психолог приедет в школу», — пояснила она.

Напомним, ученица 11-го класса скончалась во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике в Чебоксарах; у нее была инвалидность с детства.