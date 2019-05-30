Потерпевшая рассказала подробности о работе спасателей в «Зимней вишне»

Потерявшая в "Зимней вишне" дочь, сноху и троих внуков Надежда Вострикова сообщила в суде, что в кинозал на четвертом этаже, где погибла большая часть при пожаре, ее не пустили люди в желтых жилетах, заявившие, что там никого нет, сообщает корреспондент из зала Заводского районного суда Кемерово , который в четверг продолжил допрос потерпевших по уголовному делу.

"Мне позвонила дочь из кинозала, сказала, что там пожар и чтоб я вызывала скорую и спасателей. Я была на работе, помчалась к "Вишне", поднялась по лестнице на четвертый этаж, чтобы пробраться в кинозал, откуда звонила моя Алена. Но стоявшие в коридоре четвертого этажа люди в желтых жилетах сказали, что там никого нет, всех вывели. Я умоляла спасти моих детей, я кричала: "Там пятеро моих детей, спасите их!" Но мне ответили, что там никого нет", — рассказала Вострикова, уточнив, что люди в желтом не были пожарными.

Она включила громкую связь, чтобы доказать, что в кинозале остаются люди. Дети кричали, дочь просила помощи. По ее словам, аниматор в гриме показал поднявшимся на четвертый этаж пожарным кратчайший путь до кинозала, но те пошли в обратном направлении.

"Я вставала на колени, умоляла спасти моих детей. В 16.21 в последний раз разговаривала с дочерью, она уже протяжным, умирающим голосом прощалась со мной, сказала: "Мама, я тебя люблю, я умираю". Это была не лирика, это была интонация умирающего человека", — подчеркнула Вострикова.

По словам потерпевшей, потом ее прижали к стене, кто-то крикнул, чтобы не мешали, так как из зала выводят детей.

"Я выбежала на улицу, стала заглядывать в стоящие машины скорой помощи, но нигде не обнаружила своих родных. Я поняла, что они все погибли", — сказала Вострикова.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.