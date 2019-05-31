Сибирские школьники избили депутата

Депутат городского совета Барабинска Сергей Яковлев был избит группой подростков. Врачи обнаружили у Яковлева ушибы лица и пальца.

О нападении местной молодежи на народного избранника рассказал его коллега по горсовету Константин Терещенко.

Ридус

Сам Яковлев утверждает, что его атаковали на выходе из магазина, куда он зашел за сигаретами. Члены группировки были не старше 20 лет, одного из них депутат знал в лицо.

Сергей Яковлев не связывает нападение со своей деятельностью в горсовете, считая его обычным хулиганством:

«У нас есть группировка такая, молодежь, которая стоит возле магазина. Они подкарауливают людей и давай так развлекаться. То есть они искали жертву, а тут я. Ничего не забрали, на мобильник не снимали, только били», — рассказал политик.

В апреле в Барабинске произошло несколько групповых нападений на подростков по похожему сценарию. Хулиганы, избив очередную жертву, размещали видеозапись своих похождений в Сети. Следствие по их делу продолжается. По факту нападения на Сергея Яковлева полиция проводит проверку.