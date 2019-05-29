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Абызов борется с болезнями в СИЗО с помощью лука и чеснока, сообщили в ОНК 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов в "Лефортово" борется с сезонными болезнями при помощи чеснока и лука, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"С сезонными болезнями в СИЗО борются при помощи чеснока и лука. Я в последний раз, когда в "Лефортово" заходила в камеру к Абызову, была потрясена, как он аккуратно чистил лук и чеснок, была горка. Он добавляет это в салаты, так ест. Это составляет главную часть рациона, и не только его", — рассказала Меркачева в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По ее словам, многие заключенные в СИЗО борются с различными болезнями именно так. Она пояснила, что видела Абызова несколько дней назад.
"В камере сидит с бывшим зампредом правительства Крыма", — добавила правозащитница.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает. Он был арестован 27 марта.
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Происшествия , Криминал , Ева Меркачева , Абызов Михаил Анатольевич , Сибэко , Правительство РФ , ФСИН , Эхо Москвы , Москва
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