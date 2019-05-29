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Россиянин отправится в колонию за попытку свергнуть власть в Казахстане 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Miloserdov.case/Facebook
Нагатинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии российского политтехнолога Петра Милосердова по делу о подготовке госпереворота в Казахстане. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 29 мая.
Милосердов будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Российское следствие считает, что Милосердов участвовал в экстремистском сообществе, целью которого было изменение конституционного строя в центрально-азиатской республике. Организатором сообщества, согласно материалам дела, является бывший лидер запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции», националист Александр Поткин (Белов).
Последний, по данным издания «Московской комсомолец», в 2012 году предложил политтехнологу социологическое исследование о политической ситуации в республике. За свою работу он получил одну тысячу долларов.
Милосердов отрицает свою вину. По его словам, уголовное преследование связано с его отказом дать ложные показания против Поткина.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Петр Милосердов , ФСИН , Москва
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