Россиянин отправится в колонию за попытку свергнуть власть в Казахстане

Нагатинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии российского политтехнолога Петра Милосердова по делу о подготовке госпереворота в Казахстане . Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 29 мая.

Российское следствие считает, что Милосердов участвовал в экстремистском сообществе, целью которого было изменение конституционного строя в центрально-азиатской республике. Организатором сообщества, согласно материалам дела, является бывший лидер запрещенного в России «Движения против нелегальной иммиграции», националист Александр Поткин (Белов).

Последний, по данным издания «Московской комсомолец», в 2012 году предложил политтехнологу социологическое исследование о политической ситуации в республике. За свою работу он получил одну тысячу долларов.

Милосердов отрицает свою вину. По его словам, уголовное преследование связано с его отказом дать ложные показания против Поткина.