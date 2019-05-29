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Школьница умерла во время ЕГЭ 

Рамблер 8 минут назад
Фото: ТАСС
В среду, 29 мая, во время проведения ЕГЭ по математике в Чебоксарах скончалась школьница. Об этом сообщает PRO Город Чебоксары.
По предварительной информации, это произошло около 13:30 в школе номер 38, где сдавали экзамен выпускники нескольких учебных заведений.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Министерство образования Чувашии, у девушки с детства была инвалидность.
По данным чиновников, еще в самом начале экзамена было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие медики настоятельно рекомендовали девушке не сдавать ЕГЭ в этот день, однако она все же решила пойти на экзамен.
Выпускница писала работу около часа, зачем попросила разрешения выйти, в коридоре ей стало хуже. Врачи провели реанимацию, но спасти девушку не удалось.
По данным издания «Правда ПФО», девушка страдала от врожденного порока сердца.
Происшествия , РИА Новости
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