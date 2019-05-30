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Жители Новороссийска извинились за фотосессию на мемориале «Малая земля» 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое мужчин и девушка, устроившие накануне на мемориале "Малая земля" в Новороссийске фотосессию, извинились за свой поступок, в отношении них составлены административные материалы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее полиция Кубани организовала проверку по факту видео в социальных сетях, где молодые люди заехали на машине на мемориал "Малая земля" в Новороссийске и провели там фотосессию. "Сотрудниками полиции установлены личности граждан, устроивших фотосессию на мемориале "Малая земля". В отношении гражданина 1984 года рождения составлены материалы по статье административного кодекса "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона". В отношении гражданина 1985 года рождения и гражданки 1986 года рождения составлены материалы КоАП РФ по статье "Мелкое хулиганство", — сообщили в пресс-службе ведомства. Материалы направлены в суд.
Как рассказали сами участники фотосессии в своем видео, их поступок не носил злого умысла. "Мы приносим извинения за содеянное, за то, что произошло вчера. Наши действия ни в коем случае не были подкреплены каким-то злым умыслом, мы никому не хотели причинить вред, зло. Мы просим у вас (жителей города) прощения", — сказал молодой человек в видеоролике. После этого они возложили цветы к мемориалу.
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Происшествия , Общество , Новороссийск
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