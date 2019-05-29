Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК завел уголовное дело после гибели девятимесячного ребенка в Москве 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Больной младенец, которого мать уложила спать с собой, упал с кровати и от полученных травм умер. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело. Следователи изучают все обстоятельства ЧП.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СУ СК России Юлию Иванову, ребенок умер в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Москве.
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Ранее в Минздраве России прокомментировали сообщения СМИ о том, что младенец, которого доставили для лечения в Морозовскую больницу из центра Шумакова, умер из-за халатности врачей.
В ведомстве отметили, что ребенок упал с кровати матери, хотя родители были в курсе о том, что его нельзя перекладывать из специальной детской кроватки с высокими бортами.
Девятимесячный мальчик ожидал в больнице пересадки печени.
В Минздраве сообщили, что у ребенка была терминальная стадия цирроза. Из-за тяжелой болезни у него были нарушения свертываемости крови, а прочность костей черепа — снижена.
360tv.ru: последние новости
Железнодорожный мост через реку пропал в Мурманской области Фургал назвал причиной крушения SSJ‐100 в Шереметьево человеческий фактор Панину придется заплатить почти 60 тысяч рублей за курение в самолете
Комментарии
Происшествия , Криминал , Минздрав РФ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове22
Школьница умерла во время ЕГЭ68
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся122
Турция оказалась в плачевном состоянии14
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение