СК завел уголовное дело после гибели девятимесячного ребенка в Москве

Больной младенец, которого мать уложила спать с собой, упал с кровати и от полученных травм умер. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело. Следователи изучают все обстоятельства ЧП.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СУ СК России Юлию Иванову, ребенок умер в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Москве.

«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.

Ранее в Минздраве России прокомментировали сообщения СМИ о том, что младенец, которого доставили для лечения в Морозовскую больницу из центра Шумакова, умер из-за халатности врачей.

В ведомстве отметили, что ребенок упал с кровати матери, хотя родители были в курсе о том, что его нельзя перекладывать из специальной детской кроватки с высокими бортами.

Девятимесячный мальчик ожидал в больнице пересадки печени.

В Минздраве сообщили, что у ребенка была терминальная стадия цирроза. Из-за тяжелой болезни у него были нарушения свертываемости крови, а прочность костей черепа — снижена.