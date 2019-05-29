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Власти оценили последствия авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек, обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка, передает ТАСС в среду, 29 мая.
По его словам, вопросы безопасности пассажирских перевозок остаются по-прежнему актуальными, и генеральная прокуратура уже на протяжении нескольких лет требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий решения ряда проблем.
В частности, он пояснил, что государственная программа безопасности полетов не соответствует международным требованиям, а соответствующие обязательства не выполнены. «До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», — подчеркнул генпрокурор.
Чайка также сообщил, что с 2017 года в России в результате прокурорских проверок от полетов были отстранены 550 пилотов, остановлена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.
Кроме того, было установлено, что более 400 гражданских самолетов имеют неправомерные изменения в типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ.
Ранее 29 мая губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что причиной крушения SSJ-100 на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» стал человеческий фактор. По его словам, в региональное министерство транспортапоступило техническое заключение, согласно которому лайнер был полностью исправен, «до последней минуты двигатели работали нормально», а авиакатастрофа случилась исключительно по вине людей.
В свою очередь в «Аэрофлоте» сочли данное заявление неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево. В результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц. Дело также рассматривает МАК.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , Юрий Чайка , Аэрофлот , Генпрокуратура РФ , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Трагедия
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