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Покусанный лабрадором пассажир судится с авиакомпанией 

Ридус + ещё 1 3 часа назад
Фото: Pixabay.com
Житель штата Алабама Марлин Джексон подал иск против авиакомпании «Дельта». 54-летний мужчина жалуется, что на борту одного из самолетов компании крупная собака искусала ему лицо.
Инцидент произошел около двух лет назад, когда Джексон летел из Атланты в Сан-Диего. Когда южанин проверял, пристегнут ли его ремень, на него зарычала собака, сидевшая в кресле с другим пассажиром. Потом пес несколько раз укусил мистера Джексона. Хозяин пытался оттащить питомца, но он вырывался и продолжал проявлять агрессию.
«Мистер Джексон истек кровью так сильно, что целый ряд кресел потом пришлось удалить из самолета для прочистки. В общей сложности на его лице и верхней части туловища было сделано 28 швов», — цитирует жалобу издание Atlanta Journal-Constitution.
Фотографии ран, нанесенных клыками собаки, опубликовал в Twitter адвокат Джексона. Его клиент требует от компании «Дельта» компенсацию за «пережитые физические и моральные страдания, расходы на лечение и недополученный заработок».
Нападавшая собака — помесь двух крупных пород: лабрадора с пойнтером. По словам Джексона, она была «такой большой, что частично занимала соседние сиденья».
Полиции и СМИ известен и ее хозяин — Рональд Кевин Манди-младший, служащий в морской пехоте. Манди настоял, чтобы ему разрешили взять пса с собой для «эмоциональной поддержки», и в полете держал любимца на коленях.
Марлин Джексон предъявляет претензии и к авиаперевозчику за то, что его служащие разрешили взять в салон крупное животное, не обеспечив его безопасность для пассажиров, и к мистеру Манди, потому что он мог бы учесть, что лабрадор может выйти из-под контроля.
После происшествия на рейсе Атланта — Сан-Диего компания «Дельта» ужесточила требования к животным, которых пассажиры хотят везти рядом с собой в салоне. Теперь их хозяева должны предоставить справку, что питомцы не представляют угрозы для окружающих. Перевозка бойцовых собак, таких как питбули, в одном помещении с пассажирами запрещена.
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Происшествия , Delta Air Lines
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