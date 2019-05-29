Покусанный лабрадором пассажир судится с авиакомпанией

Житель штата Алабама Марлин Джексон подал иск против авиакомпании «Дельта» . 54-летний мужчина жалуется, что на борту одного из самолетов компании крупная собака искусала ему лицо.

Инцидент произошел около двух лет назад, когда Джексон летел из Атланты в Сан-Диего. Когда южанин проверял, пристегнут ли его ремень, на него зарычала собака, сидевшая в кресле с другим пассажиром. Потом пес несколько раз укусил мистера Джексона. Хозяин пытался оттащить питомца, но он вырывался и продолжал проявлять агрессию.

«Мистер Джексон истек кровью так сильно, что целый ряд кресел потом пришлось удалить из самолета для прочистки. В общей сложности на его лице и верхней части туловища было сделано 28 швов», — цитирует жалобу издание Atlanta Journal-Constitution.

Фотографии ран, нанесенных клыками собаки, опубликовал в Twitter адвокат Джексона. Его клиент требует от компании «Дельта» компенсацию за «пережитые физические и моральные страдания, расходы на лечение и недополученный заработок».

Нападавшая собака — помесь двух крупных пород: лабрадора с пойнтером. По словам Джексона, она была «такой большой, что частично занимала соседние сиденья».

Полиции и СМИ известен и ее хозяин — Рональд Кевин Манди-младший, служащий в морской пехоте. Манди настоял, чтобы ему разрешили взять пса с собой для «эмоциональной поддержки», и в полете держал любимца на коленях.

Марлин Джексон предъявляет претензии и к авиаперевозчику за то, что его служащие разрешили взять в салон крупное животное, не обеспечив его безопасность для пассажиров, и к мистеру Манди, потому что он мог бы учесть, что лабрадор может выйти из-под контроля.

После происшествия на рейсе Атланта — Сан-Диего компания «Дельта» ужесточила требования к животным, которых пассажиры хотят везти рядом с собой в салоне. Теперь их хозяева должны предоставить справку, что питомцы не представляют угрозы для окружающих. Перевозка бойцовых собак, таких как питбули, в одном помещении с пассажирами запрещена.