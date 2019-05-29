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Суд наказал Панина за курение в самолете 

Рамблер + ещё 12 9 минут назад
Суд обязал актёра Алексея Панин выплатить компенсацию российской авиакомпании за курение на борту самолёта, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл 1 декабря 2018 года. Скандально известного актёра сняли с рейса «Стамбул — Москва», который выполнял самолёт авиакомпании «Победа». По словам свидетелей Алексей Панин дважды покурил в туалете, а затем громко рассказывал о том, как успешно это сделать, закрыв детектор дыма салфеткой. Пассажиры уверяют, что Панин был нетрезв, требовал ручку для раздачи автографов, а на просьбы вести себя потише громко матерился. При сам артист называл информацию о дебоше «глупой новостью» и выдумкой журналистов.
В результате юристы «Победы» подали на Панина в суд, который постановил взыскать с актёра 59 тысяч рублей, потраченные на дополнительную санитарную обработку воздушного судна. Отмечается, что на обжалование решения у артиста есть 15 дней.
Происшествия , Видео , Авиакомпания "Победа" , РИА Новости
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